Gündem Vali Yerlikaya İstanbulun her yerinde denetimlere başlıyoruz
İSTANBUL

Vali Yerlikaya: İstanbul'un her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında megakentin her yerinde denetimlerin başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, “Değerli hemşehrilerim, yeni dinamik denetim modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedef maviye ulaşmak"

Kendisiyle birlikte, vali yardımcıları, kaymakamlar, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin de sahada olacağını ifade eden Vali, "Hedef mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak" dedi.

Öte yandan Vali Yerlikaya, denetimler öncesi yaptığı toplantının fotoğraflarını da paylaştı.

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