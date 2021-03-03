Vali Yerlikaya: İstanbul'un her yerinde denetimlere başlıyoruz

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, “Değerli hemşehrilerim, yeni dinamik denetim modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Hedef maviye ulaşmak"
Kendisiyle birlikte, vali yardımcıları, kaymakamlar, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin de sahada olacağını ifade eden Vali, "Hedef mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak" dedi.
Öte yandan Vali Yerlikaya, denetimler öncesi yaptığı toplantının fotoğraflarını da paylaştı.
Değerli Hemşehrilerim,
Yeni #DinamikDenetimModeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz.
Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak.
🎯Hedef 🔵Mavi Kategoriye el birliğiyle ulaşmak. pic.twitter.com/CqnCvtzje4
Değerli Hemşehrilerim,