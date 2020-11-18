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İSTANBUL

Vali Yerlikaya: Kurallara uyalım ki daha sıkı tedbirler alınmasın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların alınan tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini belirten Yerlikaya, "Sokağa çıkmak zorundaysan ve mesafen olsun.

Kurallara uyalım ki daha sıkı tedbirler alınmasın. Artık maske takın demiyoruz, maskeyi indirmeyin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy'deki Yeşilköy Çarşamba Pazarı'nda inceleme yaptı. Yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yerlikaya, vatandaşları uyardı. Tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini belirten Yerlikaya, "Sokağa çıkmak zorundaysan ve mesafen olsun. Daha sıkı tedbirler almak durumunda kalmayalım. Artık maske takın demiyoruz, maskeyi indirmeyin diyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Çoğu gitti azı kaldı"

Yelikaya şöyle devam etti: "Misafir çağırma misafirliğe gitme. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet edin. Kurallara uyalım ki daha sıkı tedbirler alınmasın. Kurallara uymayanları da tatlı dille ikaz edelim. Gelin şu iki ay büyük hassasiyet gösterilim, çoğu gitti azı kaldı. Ey İstanbullu bunu başarabiliriz. Hep birlikte el ele."

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