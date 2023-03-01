|
Reklam
Reklam
Gündem

Vali Yerlikaya ve kaymakamlar yer aldı: İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı

İstanbul'da deprem bölgelerine gönderilecek yardım malzemelerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yerlikaya ile birlikte vali yardımcıları ve 16 ilçe kaymakamı da katıldı.

23:57 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'nın da katıldığı deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'nın da katıldığı deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
, vali yardımcıları ve 16 ilçe kaymakamının katılımıyla,
deprem bölgeleri
ne gönderilecek yardım malzemelerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ve toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda, "
Vali yardımcılarımız ve 16 ilçe kaymakamımızla birlikte deprem bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemeleriyle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik.
" ifadelerini kullandı.



​​​​​​​

#DEPREM
#Koordinasyon Toplantısı
#yardım
#İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
#deprem bölgeleri
1 saat önce
default-profile-img
Vali Yerlikaya ve kaymakamlar yer aldı: İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den 50 milyon bağış
Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı
Muğla'da yakalanan müteahhit tutuklandı
İstanbul'un üç büyüklerinden depremzedelerin için mini turnuva
Trafikte yarışın sonu kötü bitti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.