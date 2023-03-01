Vali Yerlikaya ve kaymakamlar yer aldı: İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ve toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda, "

Vali yardımcılarımız ve 16 ilçe kaymakamımızla birlikte deprem bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemeleriyle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik.