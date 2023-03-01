Vali Yerlikaya ve kaymakamlar yer aldı: İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı

İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'nın da katıldığı deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
, vali yardımcıları ve 16 ilçe kaymakamının katılımıyla,
deprem bölgeleri
ne gönderilecek yardım malzemelerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ve toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda, "
Vali yardımcılarımız ve 16 ilçe kaymakamımızla birlikte deprem bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemeleriyle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik.
" ifadelerini kullandı.
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