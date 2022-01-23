Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara üç uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaşım yaparak İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı.
Paylaşımında İstanbul'dan kar manzaralarına yer veren Yerlikaya,
"Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım." dedi.
Vali Yerlikaya,
"Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Çorum’da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin en önemli güzergahları arasında yer alan D-100 karayolu başta olmak üzere Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayollarında kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.
Karayollarına bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren yollarda çalışma yaparken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm araç sürücülerini dikkatli olmaları için uyarıyor. Karayolları ve polis ekiplerinin yoğun mesai harcadığı karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Ankara yönünden gelen yolcu otobüsleri de otogarda yolun açılması bekletiliyor.
Off-Road aracıyla yolda kalan tırı kurtardılar<br><br>Olumsuz hava koşulları ile birlikte Çoroff Arama Kurtarma Derneği’de zorlu koşullarda vatandaşların yardımına koştu. Çoroff Arama Kurtarma Derneği 2 ayrı ekip ve 8 araçla Çorum Valiliği Koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’ndeki çalışmalara destek verdi.
Off-roadçular ilk olarak Çorum-Osmancık karayolunda mahsur kalan bir tır sürücüsünün yardımına koştu. Aracıyla birlikte yolda kalan sürücünün tırı off-road aracıyla kurtarıldı. Hayvan beslemek için Çorum’dan Yeşildere köyüne giden bir vatandaş ile Harmancık köyünde kemoterapi tedavisi gören kardeşinin yanına gitmek isteyen ancak mahsur kalan bir kadın off-roadcular tarafından kurtarılarak gitmek istedikleri yere bırakıldı.
Yolda kalan tırın yardımına Off Roadcular koştu
Çorum'da Off-Roadcular kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir tır ve vatandaşlar yardımsever ekipler tarafından kurtarıldı.
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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi sömestr tatilinde tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken’de kar kalınlığı 125 santimetreye ulaşırken, özellikle sömestr tatiliyle birlikte hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.
56 farklı pistte toplam 70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken’e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.
Palandöken’e akın: Binlerce yerli ve yabancı turist kayağın tadını çıkarttı
Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, hafta sonunda kar yağışı altında kayak ve kızağın keyfini çıkarttı.
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Samsun’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, özellikle karayolunda trafik akışında aksamalar meydana geldi. Samsun Ankara karayolu üzerinde kayarak makaslama yapan araçlar trafik akışını aksattılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri anında kayan araçlara müdahale edip yolun araç trafiğine kapanmaması için seferber oldular.
Karayolları ekipleri de hem greyderler hem de tuzlama araçları ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kayarak makaslama yapıp yolların kapanmasına sebep olan tırlar ise trafik ekipleri tarafından yol kenarlarına depolama yapılıp trafiğe çıkışlarına izin verilmiyor. Bazı tır sürücüleri, tırların geçişlerine izin verilirse karları ezerek yolun açılmasına yardımcı olduğunu iddia etseler de, trafik ekipleri uyarılara rağmen yola çıkan tır sürücülerine cezai işlem uyguluyor.
Kış lastiği olmayan ve zincir takmayan diğer araçların da geçişlerine izin verilmiyor. Ekipler zorunlu olmadıkça araç sürücülerinin trafiğe çıkmamasını istediler. Bu arada, bekletilen tır sayısının 610 olduğu bildirildi.
Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını aksattı: 610 TIR bekletiliyor
Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını aksatırken, trafik polisleri ve karayolları ekipleri yolun akışını sağlamak için seferber oldular. Tırlar ise kayarak makaslama yapıp yolun trafiğini aksattığı için trafik ekipleri tarafından yol kenarlarına depolanarak geçişlerine izin verilmiyor. Bekletilen tır sayısının 610 olduğu bildirildi.