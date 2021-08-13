Gündem Validebağ Korusunda torpil atıp yangın çıkardı "oğluma öğretiyordum" dedi
İSTANBUL

Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardı "oğluma öğretiyordum" dedi

Üsküdar Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin üstünden 25 torpil çıktı.

Haber Merkezi DHA
Validebağ Korusunda torpil atıp yangın çıkardı oğluma öğretiyordum dedi
G.U, polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Validebağ Korusu'nda dün G.U. (47) isimli kişinin attığı torpil nedeniyle iddiaya göre yangın çıktı. Şüpheli zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

G.U. sorgusunda
DHA
G.U. sorgusunda

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. G.U.'nun üstünden 25 torpil çıktı.

Validebağ Korusu'ndaki otlar dün yanmıştı.
DHA
Validebağ Korusu'ndaki otlar dün yanmıştı.

Şüphelinin sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etti.

Şüphelinin üzerinden 25 adet torpil çıktı.
DHA
Şüphelinin üzerinden 25 adet torpil çıktı.


G.U, polisteki işlemlerinin ardından "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 110. Maddesi" hükümleri gereğince bugün adli makamlara sevk edildi.

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