|
Gündem

Valilik duyurdu: Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Adana'da yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

16:31 - 14/06/2024 Cuma
AA
Adana'da ormanlık alanlara izinsiz girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.
Adana'da ormanlık alanlara izinsiz girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve ormanlarda ciddi hasarlar oluşturan yangınların önüne geçebilmek amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda, izinli orman parkı, piknik ve mesire alanları ile tabiat parkları hariç diğer ormanlık alanlara izinsiz girişler 31 Ekim'e kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

#Adana
#Orman
#Piknik
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ANKET GELDİ, HESAPLAR DEĞİŞTİ: Memur ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, vaiz...