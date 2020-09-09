Valilik duyurdu: İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı ve metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının tespit edileceği duyurulmuştu.

Ayakta yolcuya kesinlikle müsaade yok





Genelgenin ardından gözler il/ilçe hıfzıssıhha kurullarına çevrilirken, İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Buna göre; Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

GÜNDEM Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor

Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecek.

FOTOĞRAF 7 Eminönü ve Sirkeci'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve tramvaylar durakta bekleyen yolcuları alırken vatandaşlar ise sitem etti. Tramvaydan Sirkeci durağında inen bir yolcu, Ayakta yolcu tabii ki vardı. Özellikle dün akşam içinde bulunduğum otobüste kavga bile çıktı. Yasakların işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Çünkü sefer yok. Ciddi anlamda kısa aralıklarla seferler yapılmalı. Çok fazla yolcu var. Seferler arttırılmalı. Başka türlü bu soruna nasıl çözüm bulunacak. dedi. Eminönü'nde otobüsten inen ve ayakta yolculuk yapan bir yolcu ise, Tabii ki ayakta geldim. Bu kuralı önce şoförlere söyleyin. Kimsenin uyacağını sanmıyorum. Siz bir de işe gidip gelenlere sorun ayakta yolculuk etmeyi. Sefer yok. Nasıl gideceğiz? Belediye otobüs çıkartmıyor. Herkes geç kalıyor. Bir de okullar açılınca görün siz buraları. İşe geç kalacağız. Ondan sonra patrondan azar yiyeceğiz. Seferleri arttırsınlar diye konuştu. İşe giderken 2 farklı toplu taşıma kullandığını ama oturamadığını belirten bir yolcu, 2 vesait değiştirdim işe giderken. İkisinde de oturamadım. Herkes ayaktaydı çünkü koltuklar tamamen doluydu. Metroda da Marmaray'da da aynı şekildeydi. Oturamadım dedi. Bir başka yolcu ise, Oturamadım. Ayakta yolcu çoktu. Denetimleri sıkılaştırsınlar. Hepsi de ayakta yolcu alıyor. Ayakta 30 kişiden fazla insan vardı. şeklinde konuştu. İstanbul'da toplu ulaşımı kullananlar isyan etti: Belediye otobüs çıkartmıyor nasıl gideceğiz? İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kalabalık otobüs ve minibüslerde ayakta yolculuk etmek zorunda kaldı. Tıka basa dolu otobüs ve tramvaylarda bu sabah yolculuk edenler seferlerin azlığından dolayı isyan etti. Kapasitenin üzerinde yolcu olan toplu taşımalarda sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. BiP'te paylaş

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Metrobüslerde yolcu alımına kısıtlama

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.

Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.