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İSTANBUL

Valilik duyurdu: İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek. Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu olabilecek.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Valiliği, kentte yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
İstanbul Valiliği, kentte yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı ve metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının tespit edileceği duyurulmuştu.

Ayakta yolcuya kesinlikle müsaade yok


Genelgenin ardından gözler il/ilçe hıfzıssıhha kurullarına çevrilirken, İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Buna göre; Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor
GÜNDEM
Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor
  • Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecek.

İstanbul'da toplu ulaşımı kullananlar isyan etti: Belediye otobüs çıkartmıyor nasıl gideceğiz?
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Eminönü ve Sirkeci'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve tramvaylar durakta bekleyen yolcuları alırken vatandaşlar ise sitem etti.
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Tramvaydan Sirkeci durağında inen bir yolcu, Ayakta yolcu tabii ki vardı. Özellikle dün akşam içinde bulunduğum otobüste kavga bile çıktı. Yasakların işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Çünkü sefer yok. Ciddi anlamda kısa aralıklarla seferler yapılmalı. Çok fazla yolcu var. Seferler arttırılmalı. Başka türlü bu soruna nasıl çözüm bulunacak. dedi.
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Eminönü'nde otobüsten inen ve ayakta yolculuk yapan bir yolcu ise, Tabii ki ayakta geldim. Bu kuralı önce şoförlere söyleyin. Kimsenin uyacağını sanmıyorum. Siz bir de işe gidip gelenlere sorun ayakta yolculuk etmeyi. Sefer yok. Nasıl gideceğiz? Belediye otobüs çıkartmıyor. Herkes geç kalıyor. Bir de okullar açılınca görün siz buraları. İşe geç kalacağız. Ondan sonra patrondan azar yiyeceğiz. Seferleri arttırsınlar diye konuştu.
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İşe giderken 2 farklı toplu taşıma kullandığını ama oturamadığını belirten bir yolcu, 2 vesait değiştirdim işe giderken. İkisinde de oturamadım. Herkes ayaktaydı çünkü koltuklar tamamen doluydu. Metroda da Marmaray'da da aynı şekildeydi. Oturamadım dedi. Bir başka yolcu ise, Oturamadım. Ayakta yolcu çoktu. Denetimleri sıkılaştırsınlar. Hepsi de ayakta yolcu alıyor. Ayakta 30 kişiden fazla insan vardı. şeklinde konuştu.
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İstanbul'da toplu ulaşımı kullananlar isyan etti: Belediye otobüs çıkartmıyor nasıl gideceğiz?
İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kalabalık otobüs ve minibüslerde ayakta yolculuk etmek zorunda kaldı. Tıka basa dolu otobüs ve tramvaylarda bu sabah yolculuk edenler seferlerin azlığından dolayı isyan etti. Kapasitenin üzerinde yolcu olan toplu taşımalarda sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

Metrobüslerde yolcu alımına kısıtlama

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.

  • Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

İstanbul'da toplu taşımadaki yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi: Belediye seferleri artırsın
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Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.
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Çok sayıda vatandaş metrobüse binebilmek için bekledi. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarında endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlar seferlerin artırılması gerektiğini belirtti. Metrobüslerde ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü.
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İşe gitmek için otobüs ve metrobüs kullanan Sıtkı Demir, Yolcu sayısı çok yüksek. Kış dönemine girdiğimiz için herkes tatilden geldi. Bir yığılma var. Dolu yani. Az önce otobüsten indim. Ayakta yolcu alınmayacak denmişti ama tıklım tıklımdı. Bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor diye konuştu.
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Her sabah işe gitmek için metrobüs kullandığını belirten Bülent Yıldız, Ben Çekmeköy'den Eyüpsultan'a gidiyorum. Her sabah metrobüsü kullanıyorum. Metrobüsler ve metrolar dolu. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor. Vatandaş biraz dikkat edecek, sefer sayıları artırılacak o zaman problem kalmaz. İnsanların biraz dikkat etmesi lazım. Sürekli endişeliyiz. Bu hastalık mutlaka bir gün bizi de bulacak dedi.
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Sacide Çelik ise, Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bunun için belediyenin sefer sayılarını artırması lazım. Şoförler de almamalı. Biniyoruz ama bugün nasıl olacak göreceğiz. Toplu taşıma kullanırken bir endişem oluyor. Hem kendi adıma hem de ailem adına. Taşıyıcı olabilirim ve onlara bulaştırabilirim ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da toplu taşımadaki yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi: Belediye seferleri artırsın
İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında sefer sayılarının azlığı nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüslere binebilmek için beklerken, ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar isyan ederek belediyeye 'seferler artırılsın' çağrısında bulundu. Ayrıca, İstanbul'da metrolarda otobüslerde ve minibüslerde vatandaşların tıklım tıklım dolu üst üste yolculuk ettiği görüldü.
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