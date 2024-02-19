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Valilik duyurdu: Polise ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul Valiliği, Pendik'te kimlik kontrolü amacıyla durdurulan ve polise ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını duyurdu.

00:12 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü.
Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü.

İstanbul Valiliği, Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta, Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakta polise ateş açıldığı, polislerin karşılık vermesi üzerine şahısların olay yerinden kaçtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bu kişilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüsün şüphelileri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yapılan çalışma sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.Ö'nün Kadıköy'de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Olaya karışan ve 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K'nin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.


#Pendik
#saldırı
#polis
#İstanbul Valiliği
20 dakika önce
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