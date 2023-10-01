Valilik ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da şiddetli yağış: Dereler taştı istinat duvarları yıkıldı

İstanbul’da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü.





Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.









Dışarıda yağmura yakalanan vatandaşlar kendini korumak için yol ararken bir kişinin yağmura aldırmadan spor yapması ise dikkat çekti.









Esenyurt'ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı





Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı.









Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı. Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.





Arnavutköy deresi taştı araçlar ilerlemekte zorlandı





Günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte Arnavutköy, Bolluca mahallesinden geçen Arnavutköy deresinde taşkınlar oluştu.









Taşkın nedeniyle Abdullah Gül caddesinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin taşkının önüne geçmek için tedbirler aldığı görülürken araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.









Şiddetli yağış sonrası rögarlar yetersiz kaldı





Maltepe Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle rögarlar yetersiz kaldı.





Cadde ve alt geçit göle dönerken araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı. Bir İETT otobüsü de uzun süre bekledi.









Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.





Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri göle dönen cadde ve alt geçitte çalışma başlattı.





Caddedeki rögarları temizleyen ekipler, alt geçitte biriken suyu su pompası kullanarak açmaya çalıştı.









Contemporary İstanbul'u bastı





Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşan Contemporary İstanbul'un fuar alanında da su baskını yaşandı. Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar meydana geldi.









Vali Gül'den uyarı: Yağışlar etkisini artırarak devam edecek





İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.





Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı





"İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.





Yağışların Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir."









İstanbul Valiliğinden sarı kodlu uyarı





İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu. Valilik, ‘Sarı’ kodlu olarak verilen uyarıda etkili olacak olan kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istenildi.









İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak , " Yağışların (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.











