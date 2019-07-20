Gündem Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
VAN

Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Van'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü'ne akın ediyor. İranlı turistin yanı sıra çevre illerden Van'a gelen vatandaşlar da Van Gölü sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.

Haber Merkezi AA
İranlı turistin yanı sıra çevre illerden çok sayıda kişi Van'a gidiyor.
İranlı turistin yanı sıra çevre illerden çok sayıda kişi Van'a gidiyor.

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan Van Gölü, sıcaktan bunalan vatandaşın en uğrak mekanı oldu.

İranlı turistin yanı sıra çevre illerden Van'a gelen vatandaşlar da Van Gölü sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.

Edremit ilçesindeki halk plajına akın eden ziyaretçiler, hem gölde serinlemenin hem de jet ski sürmenin keyfini çıkarıyor.

  • Kaymakamlık tarafından geçen yıl halk plajına dönüştürülen sahilde eğlenceli zaman geçiren ziyaretçiler, aynı zamanda Van Gölü kıyısında piknik yapıyor.
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