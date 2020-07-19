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VAN

Van Gölü'nden bir acı haber daha: İki kişinin daha cesedi bulundu

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılanların sayısı 56'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Cesetler, cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Cesetler, cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

  • Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 56'ya yükseldi. Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor
GÜNDEM
Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor

Olayın geçmişi

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

  • Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Van'dan yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor: İki çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Van'dan yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor: İki çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı
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