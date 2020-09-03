Van'da ağaçkakanlar meyve ağaçlarını deliyor: Takozlarla kapatıyorlar

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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.