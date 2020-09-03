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VAN

Van haberleri: Van'da ağaçkakanlar meyve ağaçlarını deliyor: Takozlarla kapatıyorlar

Van'da ağaçkakanlar meyve ağaçlarını deliyor: Takozlarla kapatıyorlar

Van'da vatandaşların bahçelerindeki meyve ağaçlarını ağaçkakanlar talan ediyor. Hasar gören ağaçaları vatandaşlar onarıyor. Bülent Keser, "Bazı meyve ağaçlarımızda 20'den fazla delik var. Nasıl bir çözüm buluruz diye düşünürken, delikleri kendi hazırladığımız takozlarla kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor.
Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor.

Erciş İlçesi'nin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Bülent Keser'in başı ağaçkakanlarla dertte. Yaklaşık bin metrekare üzerinde bulunan meyve ağaçlarına dadanan ağaçkakanlar bahçedeki birçok meyve ağacına zarar verdi.

Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor.

Sabahın erken saatlerinde gelip her bir ağaçta 20’den fazla delik açan ağaçkakanlara bir çözüm bulamayan Keser, açılan deliklere kendi hazırladıkları takozlarla çözüm bulmaya çalışıyor.

Hızlandırılmış çekimle bir ağaçkakanın mücadelesi
OYNAT 01:59
Hızlandırılmış çekimle bir ağaçkakanın mücadelesi
Ağaçkakanın bir ağaca oyuk oluşturması timelapse görüntülerle kaydedildi. Ağaçkakanın oyuk açmadaki başarısı kameraya böyle yansıdı.


Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor.

AĞAÇKAKANLARIN İSTİLASINA UĞRADI

Yaşadıkları Salihiye Mahallesi'nde birçok meyve ağacına ağaçkakanların zarar verdiğini belirten Keser, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ağaçkakanlar meyve ağaçlarımıza büyük zarar vermeye başladı. Değim yerindeyse meyve ağaçlarımız Ağaçkakan istilasına uğradı. Sabahın erken saatlerinde gelip ağaçları delip, zarar veriyorlar. Tamda bizim uyuduğumuz saatlerde geldikleri için, müdahale şansımız nerdeyse yok. Ürkek bir hayvan sesinden uyanıp engellemeye çalıştığımızda, kaçıp gidiyorlar. Bazı meyve ağaçlarımızda 20’den fazla delik var. Nasıl bir çözüm buluruz diye düşünürken, delikleri kendi hazırladığımız takozlarla kapatmaya çalışıyoruz."
Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor.
Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor.

Van'da ağaçkakanlar meyve ağaçlarını deliyor: Takozlarla kapatıyorlar
FOTOĞRAF 9
Title
Erciş İlçesi'nin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Bülent Keser'in başı ağaçkakanlarla dertte.
Title
Yaklaşık bin metrekare üzerinde bulunan meyve ağaçlarına dadanan ağaçkakanlar bahçedeki birçok meyve ağacına zarar verdi.
Title
Sabahın erken saatlerinde gelip her bir ağaçta 20’den fazla delik açan ağaçkakanlara bir çözüm bulamayan Keser, açılan deliklere kendi hazırladıkları takozlarla çözüm bulmaya çalışıyor.
Title
Yaşadıkları Salihiye Mahallesi'nde birçok meyve ağacına ağaçkakanların zarar verdiğini belirten Keser, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Ağaçkakanlar meyve ağaçlarımıza büyük zarar vermeye başladı. Değim yerindeyse meyve ağaçlarımız Ağaçkakan istilasına uğradı. Sabahın erken saatlerinde gelip ağaçları delip, zarar veriyorlar. Tamda bizim uyuduğumuz saatlerde geldikleri için, müdahale şansımız nerdeyse yok. Ürkek bir hayvan sesinden uyanıp engellemeye çalıştığımızda, kaçıp gidiyorlar. Bazı meyve ağaçlarımızda 20’den fazla delik var. Nasıl bir çözüm buluruz diye düşünürken, delikleri kendi hazırladığımız takozlarla kapatmaya çalışıyoruz.
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Title
Van'da ağaçkakanlar meyve ağaçlarını deliyor: Takozlarla kapatıyorlar
Van'da vatandaşların bahçelerindeki meyve ağaçlarını ağaçkakanlar talan ediyor. Hasar gören ağaçaları vatandaşlar onarıyor. Bülent Keser, "Bazı meyve ağaçlarımızda 20'den fazla delik var. Nasıl bir çözüm buluruz diye düşünürken, delikleri kendi hazırladığımız takozlarla kapatmaya çalışıyoruz" dedi.


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