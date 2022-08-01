Van kırsalında 700 kilogram esrar ele geçirildi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda 21 çuval içerisinde 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi." bilgisini verdi.
Operasyonun terörün finansmanının önlenmesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde bugün saat 01.30 sıralarında yapıldığı bildirildi.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ
KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗
Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde;
- 7️⃣0️⃣0️⃣ kg. TOZ ESRAR,
- 5️⃣1️⃣1️⃣ gr. METAMFETAMİN ele geçirildi.
Emeği geçen herkese teşekkürler 👏👏👏 pic.twitter.com/ZZqz1t97i8
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ