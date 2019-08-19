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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den görevlendirmeden sonra ilk açıklama

Van Valisi Bilmez'den görevlendirmeden sonra ilk açıklama

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri başkan vekili olarak atandı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından yerine atanan Mehmet Emin Bilmez, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı.

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

Gazetecilere açıklama yapan Bilmez, şeffaf belediyecilik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini belirten Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen terör soruşturmaları ve kavuşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'mız, büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Bu durumda kedisine bugün sabah saatlerinden itibaren iletildi. Aynı gün İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile belediyeye kayyum olarak atandım. Şu anda görevime başladım. Burada şunu belirtmek istiyorum; çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi'nin imkanlarını, Van halkına kullandıracağız. Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada vatandaşımızla ve Van halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz."

MEHMET EMİN BİLMEZ KİMDİR?

01.02.1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesinde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı. 24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı.

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1 yılı İngiltere’de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne’de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 – 21.06.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ardahan Valisi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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