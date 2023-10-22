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Van’da feci trafik kazası: Üçü çocuk 10 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar da gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

22:05 . 22/10/2023 Pazar
IHA
Van'daki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Van'daki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Tatvan karayolu Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van’dan Bitlis istikametine giden 23 AB 517 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan 65 AAY 907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



#Van
#Gevaş
#Trafik Kazası
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