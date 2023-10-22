Isparta'da meydan muharebesi gibi kavga: 16 kişi yaralandı

İstanbul Kağıthane’de arkadaş olduğu öğrenilen alkollü iki şahıs tartışıp birbirlerini bıçakladı. Hafif şekilde yaralanan iki arkadaş ardından hiçbir şey olmamış gibi o halde tekel bayisine giderek alışveriş yaptı. Yaşananlar kameralara yansırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan iki arkadaş kol kola girerek olay yerinden ayrıldı.