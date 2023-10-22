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Isparta'da meydan muharebesi gibi kavga: 16 kişi yaralandı

Isparta'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 5 kişi tüfekle, 11 kişi ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17:55 . 22/10/2023 Pazar
AA
Isparta

Isparta

Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi tüfekle, 11 kişi ise darbedilerek yaralandı.


Zafer Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 5 kişi tüfekle 11 kişi ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince, yaralılardan 5'i Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 11'i ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Mahallede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



#Isparta
#kavga
#emniyet
17 saat önce
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