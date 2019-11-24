Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

Haber Merkezi 24 Kasım 2019, 14:22 Son Güncelleme: 24 Kasım 2019, 14:26 AA