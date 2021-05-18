Gündem Kaçak avlanan 15 ton balık tekrar suya bırakıldı
VAN

Kaçak avlanan 15 ton balık tekrar suya bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde 100 metre uzunluğunda kafes manyat tipi ağa takılı 15 ton canlı balık ele geçirildi. Balıklar tekrar suya bırakılırken, kaçak avcılık yapan 4 kişiye 7 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Vanda kaçak avlanan 15 ton balık tekrar suya bırakıldı
El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda; Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde bulunan tatlı sularda gece denetim yaptı. Denetimlerde, 100 metre uzunluğundaki kafes manyat tipi ağa takılı 15 ton canlı balık ele geçirildi. Balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, kaçak avclık yapan 4 kişiye 7 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Van'da kaçak avlanan 15 ton 'canlı balık' tekrar suya bırakıldı
DHA
Van'da kaçak avlanan 15 ton 'canlı balık' tekrar suya bırakıldı

Öte yandan, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Deresi ile Şamran Kanalında yapılan denetimlerde ise suya serilmiş vaziyette 50 ve 10 metre uzunluğunda 2 uzatma ağına el konuldu. Erciş'e bağlı Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde de 1 serpme, 15 hayalet ağına (tırıvırı) ve 200 kilo balığa el konuldu. El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefallerinin yanı sıra 15 Mayıs tarihi itibari ile sazangiller av yasağının da başladığını ifade ederek, "Sazan balığı yasağı da 15 Ağustos tarihine kadar sürecektir. Bu kapsamda il Müdürlüğümüz, jandarma, emniyet ve diğer kurumlar ile birlikte koordineli bir şekilde denetimler yaparak hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara 7/24 geçit verilmeyecektir" dedi.

Deprem zannedip kendilerini sokağa attılar: Beş katlı binada çökme tehlikesi!
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Olay saat 00.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1306 Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımına başlanılan inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı.
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Bitişikte bulunan 5 katlı apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
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Bina içerisinde ve kaymanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler, binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle 24 daireli apartmanda yaşayan yaklaşık 60 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.
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Sokağa çıkan bina sakinlerinin bazıları yakınlarının yanına giderken, kalacak yeri bulamayanlar ise kaymakamlık aracılığıyla çevrede bulunan otellere yerleştirilecek. Binanın akıbeti ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından belli olacak.
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Yaşanan toprak kayması sırasında binada bulunan ve 6 aylık kızı Masal ile binayı tahliye eden Orkun Çınar, Bir aydır evde yoktuk, bugün geldik eve. Birkaç gündür de apartman sakinleri bu sorunu kendi aralarında konuşuyormuş fakat biz büyük bir sorun olacağını düşünmedik. Yatmaya hazırlanırken 'bina tahliye ediliyor' dediler. Biz de dışarı çıktık. Polis ve itfaiye ekipleri tahliye etti bizi, onlar apartman boşalana kadar bekledi. Benim ailem burada yaşıyor bu geceyi ailemde geçireceğim. Bu saatte çocuğumla beraber dışarı çıkmak problem. Sokakta perişan olduk çocuğumla beraber” dedi.
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Yaşanan toprak kayması sırasında hissettiği sarsıntıyı deprem zannettiğini belirten Adem Özdemir ise, Hafif bir kayma oldu binada. Biz deprem oluyor sandık meğerse toprak kayması varmış. Yeni inşaat yapılan yerde kepçe zarar vermiş galiba. Bugün gece bir sarsıntı hissettik ve binadan ayrıldık. Geceyi yakınlarımızın yanında geçireceğiz.” diye konuştu.
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Deprem zannedip kendilerini sokağa attılar: Beş katlı binada çökme tehlikesi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sonrasında yanında bulunan beş katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Virajı alamayan kumaş yüklü kamyon tramvay yoluna devrildi
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Fatih'te tekstil malzemesi yüklü kamyon tramvay yoluna devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Laleli Mahallesi Gençtürk Caddesi'nde seyreden Arif Kaya yönetimindeki 44 AAH 417 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyon, Ordu Caddesi'ne dönerken virajı alamayarak tramvay yoluna devrildi.
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Kazada yaralanan sürücü Kaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
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Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kamyonda yüklü olan ve kaza nedeniyle etrafa savrulan tekstil malzemelerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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Virajı alamayan kumaş yüklü kamyon tramvay yoluna devrildi
Fatih Laleli'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi. Tramvay yoluna devrilen kamyonun kasasındaki yükler, etrafa savruldu. Kamyon sürücüsünün de kazayı yaralı olarak atlattığı öğrenildi.


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