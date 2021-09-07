Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs kaza yaptı. Minibüs sürücüsü kazada yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi 07 Eylül 2021, 00:40 Son Güncelleme: 07 Eylül 2021, 00:46 İHA