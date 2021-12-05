Van'da korkunç olay: Çobanlar görüp jandarmaya haber verdi

Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalındaki İran sınırında hayvan otlatan çobanlar, parçalanmış ceset görünce jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ceset parçalarını inceledikten sonra otopsi için adli tıp kurumuna götürdü.
Bölgede inceleme yapan jandarma, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi.
Cansız beden parçalarının kaçak bir göçmene ait olduğunu düşünen ekipler, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi.
S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi.
İşyerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu’dan ayrılarak, İstanbul’a hareket etti.
900 kilometre boyunca otomobil ile seyahat ettiler, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip çocukları yakaladı
İşyeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul’a hareket etti. yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.
İstanbul’da gerekli işlemleri tamamlanan 3 çocuk, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul’dan alınarak, Ordu’ya getirildi. 4 Aralık tarihinde İstanbul’dan hareket eden ekip, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde Ordu İL Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Çocukların emniyetteki işlemleri sürerken, otomobil ise işyeri sahipleri tarafından pazartesi günü teslim alınacak.
Öte yandan Ordu Valiliği tarafından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, 28 Kasım 2021 günü saat 03.00 sıralarında kentte faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar para çalındığı, aynı gün saat 04.00 sıralarında ise bir oto galeride oto hırsızlığı meydana geldiği ve konuyla ilgili müracaatların aynı gün saat 15.20 sıralarında resmi makamlara bildirildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “Meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde işyerlerine girerek işyerinde bulunan oto anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek, aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım.2021 günü saat 05.05 sıralarında İstanbul İline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y., ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 00.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 01.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir” denilmişti..
Çaldıkları otomobil ile İstanbul’da yakalanan 3 çocuk, Ordu’ya getirildi
Üç çocuktan film gibi hırsızlık: Çalıntı araçla 900 km yol gittiler
Ordu'da, bir oto galeriye giren S.Ö., E.K. ve A.Y. isimli çocuklar, çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yaklaşık bir hafta sonra yakalandı. İstanbul'da işlemleri tamamlanan çocuklar, polis ekiplerince Ordu'ya getirildi.
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Kaza, saat 00.50 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi.
67 ABM 863 plakalı otomobilin sürücüsü Erinç Y. çarşı istikametine ilerlediği sırada otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek elektrik panosuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sırasıyla park halindeki 67 ABL 201, 67 SC 65, 67 DV 721 plakalı 3 araca çarptıktan sonra 67 TG 298 plakalı otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.
Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü Erinç Y., olay yerinden kaçtı.
Seslere uyanarak sokağa çıkan mahalleli ve araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
3 otomobil ve bir hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırdı.
Kaza eyerine gelen sürücü Erinç Y.'nin annesi Sevim Kadoğlu ise gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı
Zonguldak'taki kaza sonrası şaşırtan görüntü: Araç sahipleri gözlerine inanamadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, 2 otomobil ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra dördüncü otomobilin üstüne çıkarak asılı kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, sürücü kaçtı. Savaş alanına dönen kaza yerinde gelen araç sahipleri gözlerine inanamadı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.
Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı.
Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.
Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.
Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı.
Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti.
Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı.
Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı.
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Marmaris’te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimileri de ıslanmaktan kurtulamadı.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. İçmeler-Marmaris Karayolu ulaşıma kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri de sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. İçmeler-Marmaris Karayolu ulaşıma kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri de sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.
Muğla'yı sağanak yağış vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı karayolu ulaşıma kapandı
Muğla'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddet yağış nedeniyle başta Bodrum ve Marmaris olmak üzere çok sayıda ilçede ev ve iş yerlerini su basarken, İçmeler-Marmaris Karayolu ise ulaşıma kapandı.