Van'da nisan karı: 11 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

09:259/04/2026, Perşembe
DHA
Karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Van'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 11 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent, kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Vatandaşlar, kar yağışı altında işlerine gitti. Yağış nedeniyle 5 mahalle ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



