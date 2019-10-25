Van'da PKK'ya bir darbe daha: Biri turuncu diğeri gri listede

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat Bozkurt ve gri kategorideki Ali Yenice olduğu belirlendi.

LİSTEYE 2 ÇİZİK BİRDEN

İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, 08-10 Ekim tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste’de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste’de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.