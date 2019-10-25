Gündem Vanda PKKya bir darbe daha Biri turuncu diğeri gri listede
VAN

Van'da PKK'ya bir darbe daha: Biri turuncu diğeri gri listede

Van Çatak ve Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Argeş Çiye kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu diğerinin ise gri listede aranan Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat Bozkurt ve gri kategorideki Ali Yenice olduğu belirlendi.

LİSTEYE 2 ÇİZİK BİRDEN

İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, 08-10 Ekim tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste’de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste’de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz
Son tarih 1 Kasım

Son tarih 1 Kasım

İstanbul'da çakar telaşı: 1 ayda 1100 aracın sireni söküldü.
Kuffara karşı şiddetli olacağız

Kuffara karşı şiddetli olacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından cemaate seslendi.
'Mavi tık' işbirliğini <br>ortaya çıkardı

'Mavi tık' işbirliğini
ortaya çıkardı

Trump'tan sonra Twitter... Bir teröriste jet hızında rozet taktılar!
Ortaya çıktı:<br>Tek tedavisi var

Ortaya çıktı:
Tek tedavisi var

Dünya yıldızı 20 gündür idmanlara çıkmıyordu.
TBMM'de alkol servisi gerginliği

TBMM'de alkol servisi gerginliği

​Menüde olmamasına rağmen alkol isteyen CHP'li vekiller tehditler yağdırdı.
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Van'da öldürülen teröristlerden birisi turuncu diğeri gri listede.
Brexit belirsizliği sürüyor

Brexit belirsizliği sürüyor

Erteleme kabul edildi tarih yine netleşmedi.
Bir fırsatını<br>buldun mu kaç gel

Bir fırsatını
buldun mu kaç gel

​HDP önünde oturan baba kaçırılan kızına seslendi.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Nerede deprem olacağını biliyoruz

Nerede deprem olacağını biliyoruz

Deprem sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin gerçeği.
ABD'ye net mesaj

ABD'ye net mesaj

"Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli."
Teröristle görüşme kabul edilemez

Teröristle görüşme kabul edilemez

Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan<br>suç duyurusu

Erdoğan'dan
suç duyurusu

​Le Point dergisindeki skandal kapak için suç duyurusu yapıldı.
Taksit sayısı<br> 4'ten 8'e çıkarıldı

Taksit sayısı
4'ten 8'e çıkarıldı

​BDDK'dan kart ile altın alımları için yeni karar.
Ev alacakların dikkatine

Ev alacakların dikkatine

​Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.