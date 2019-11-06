Van'da terör operasyonu: El yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesindeki operasyonda teröristlerce tüplere tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi 06 Kasım 2019, 21:40 Son Güncelleme: 06 Kasım 2019, 21:51 AA