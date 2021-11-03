Gündem Vanda terör örgütü PKK finansörü beş kişi yakalandı
VAN

Van'da terör örgütü PKK finansörü beş kişi yakalandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen beş şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Vanda terör örgütü PKK finansörü beş kişi yakalandı
(Arşiv)

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarından 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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