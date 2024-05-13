Van'da yıldırım çarpması nedeniyle bir güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki bir otomobil ile Halil Kurt idaresindeki başka bir otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Trafik kazasında ağır yaralanan astsubay şehit oldu. Yaralılardan Jandarma Astsubay Halil Kurt, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar O.Y. ve B.G.'nin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.