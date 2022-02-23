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Vanlı annelerin evlat nöbeti bir yaşında

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin geçtiğimiz yıl şubat ayının son haftasında başlattığı evlat nöbeti bir yılını tamamladı. Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Van’daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır’da eylemlere katılan Vanlı anne Nazlı Sancar, yaşadığı şehirde de eylem başlattı. Vanlı annenin evlat eylemine çok sayıda aile de destek verdi. Van’da her hafta eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (40), yaklaşık 11 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor.

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Haber Merkezi İHA
Vanlı annelerin evlat nöbeti bir yaşında
Vanlı annelerin evlat nöbeti bir yaşında.

Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 11 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma’nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını terör örgütü PKK’dan almak için mücadele verdi. Vanlı anne Sancar ve diğer ailelerin mücadelesi ise bir yaşına girdi.

“Beni ölümle tehdit ettiler ama boynumu eğmedim”
İHA muhabirine konuşan Nazlı Sancar isimli anne, Van’daki eylemlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı. HDP ve PKK’dan bir şey istemediklerini sadece evlatlarını istediklerini ifade eden Sancar, “HDP’li vekiller meclisteyken ‘Kürtlerin haklarını savunuyoruz’ diyorlar. Bu bir yalandır. Ben doğurduğum kızım Şeyma’yı istedim. Onlardan bir şey istemedim. Ben bu mücadelemi 11 yıldır veriyorum. HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim. Kızımı daha 13 yaşındayken elini kolunu bağlayıp PKK’ya verdiler. Ben kızımın peşinden gittim. Beni ölümle tehdit ettiler ama ben yine boynumu eğmedim. HDP’li milletvekillerinin çocukları özel kolejlerde okuyorlar. Bizim çocuklarımızı ise dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum ettiler. Çocuklarımızı onlara piyon etmeyeceğiz. Allah’ın yardımıyla, devletimizin gücüyle söke söke alacağız” dedi.

“Devletimiz gözyaşlarımıza ortak oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun her zaman yanlarında olduğunu ve gözyaşlarına ortak olduğunu dile getiren Sancar, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına teşekkür etti.
“HDP’nin ağacı kurumuştu, CHP su verdi”
Diğer siyasilerden de kendilerini desteklemesini istediklerini, ancak o desteğin bir türlü gelmediğini anlatan Sancar, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her gün ‘annelerin yanına gideceğim’ diyor. Niye gelmiyor? Suçlu olduğu için gelmiyor. Bizim yanımızda HDP ve CHP aynıdır. HDP’nin ağacı kurumuştu, CHP su verdi. CHP’ye sesleniyorum; artık HDP’nin yanında yer almayın” diye konuştu.

Kızının kaçırılmadan önceki montuna ve fotoğrafına sarılıp öpen anne Sancar, evladının bir an önce gelip devlete teslim olmasını istedi.

“Kayınvalidem Van’daki eylemlerin öncüsü oldu”

Kayınvalidesinin evladı için verdiği mücadeleyi anlatan gelini ise kayınvalidesinin Diyarbakır’daki eylemlerinin ardından Van’daki eylemlere öncü olduğunu belirterek, “Kayınvalideme 36 aile de destek verdi. Kayınvalidem sadece üç yıl boyunca değil, 11 yıldır mücadelesini sürdürüyor. Kızını almak için her türlü yola başvurdu. Tek başına hedef oldu. Kayınvalidemin tek amacı kızına ulaşmaktır. Kızına ulaşıp bu eve getirdiği gün, karşısında oturup ona anlatacağım çok şey var. Sofradayken gözyaşlarına boğuluyor. Uyuduğunda montuyla uyuyor. Ben bunların hepsine şahit oldum. Kayınvalidemin yaşadıklarını kızının karşısına çıkıp konuşacağım” şeklinde konuştu.

Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak
FOTOĞRAF 10
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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.
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Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 902 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.
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Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, oturma eylemini sürdürüyor.
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Büyük oğlu 4 çocuk babası Sam Çifçi'nin 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çifçi, oğluna kaçıp geri dönmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:
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\"İki evladım için gelmişim buraya. Oğlum Rojhat'ı 2015'de HDP ve PKK dağa kaçırdı, diğer oğlum Sami de kardeşinin peşinden dolaştığı için bir grup PKK'lı terörist gece bizim evimizi sararak oğlumu alıp ahıra götürdüler, elini kolunu bağlayarak öldürdülür.
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Dört çocuk babasıydı. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Bir evladımı dağda mağaralara mahkum etmişler, diğer oğlumu da mezara mahkum ettiler.
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Ben evladımı Rojhat'ı istiyorum. Rojhat oğlum bak kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk.
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Burada senin için HDP binasının kapısında nöbet tutuyorum. Allah rızası için geri dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil.
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'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Bak 34 evladımız anne ve babalarına kavuştu.
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Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol. Geri dön yeter artık, bizi bu acılar içinde kıvratma.\"
Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak
Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor. 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak" dedi.

Evlat nöbetindeki anne: Hepiniz gelin bitsin bu acımız
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki anne: Hepiniz gelin bitsin bu acımız
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