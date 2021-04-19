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Gündem Vatan Partisinden evlat nöbeti tutan ailelere destek
İZMİR

Vatan Partisi'nden evlat nöbeti tutan ailelere destek

Vatan Partisi İzmir İl Teşkilatı, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu. İl yönetimi, yaptığı açıklamada "Aileler HDP'den çocuklarını bekliyorlar. Çünkü onların alıp götürdüğünü biliyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
Vatan Partisinden evlat nöbeti tutan ailelere destek
Vatan Partisi İzmir İl Teşkilatı HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu ve beraberindeki parti teşkilatı üyeleri, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek verdi.

Rifat Mutlu, ziyarette, Vatan Partisi'nin, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için başta Diyarbakır olmak üzere diğer illerde nöbet tutan annelerin yanında olduğunu söyledi.

Annelerin çocuklarına ulaşmak için her şeyi yaptığını belirten Mutlu, "Bu hafta anneler İzmir'de, HDP önünde çadırlarını açtılar. Aileler HDP'den çocuklarını bekliyorlar. Çünkü onların alıp götürdüğünü biliyorlar." dedi.

HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan Mutlu, bunun siyaset ve demokrasi dışında Türkiye'nin bir güvenlik sorunu olduğunu dile getirdi.

"Çok doğru yerde arıyorlar"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan parti olarak ilk günden bu yana çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen annelerin yanında olduklarını vurguladı.

Anneleri desteklemeye devam edeceklerini anlatan Kadan, "Onlar çok doğru yerde çocuklarını arıyorlar. Biz biliyoruz ki HDP'yi PKK'nın askerlik şubesi olarak görüyorlar. Annelerimiz bunu da dile getirdi. HDP binası önünde çocuklarını arıyorlar. HDP mutlaka kapatılmalı ve kapatılacak. Annelerin haklı mücadelesiyle HDP'nin kapatıldığını göreceğiz" diye konuştu.

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