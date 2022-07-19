Gündem Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor
İSTANBUL

Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor

Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci akbili için alınan indirim kararını işleme koymamakta ısrar ediyor. İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla alınan öğrenci aylık abonman ücretlerinin 109 TL'den 78 TL'ye düşürülmesi kararını 58 gün geçmesine rağmen hala onaylamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yapılan zam, büyük tepki çekerken Cumhur İttifakı zam kararının geri alınması için harekete geçti.

İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı.

HAFTALAR GEÇTİ HALA SES YOK

Gelişmenin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla alınan öğrenci aylık abonman ücretlerinin 109 TL'den 78 TL'ye düşürülmesi kararını 58 gün geçmesine rağmen onaylamadı.

Seçim döneminde ucuz ulaşım vaadinde bulunan İmamoğlu, öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi kararını uygulamamakta ısrar ediyor.

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