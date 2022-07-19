Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor

Muğla Milas'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.