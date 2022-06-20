Vatandaşın metrobüs çilesi bitmiyor: Arızalanan aracı tamire giden İETT yol yardım aracı başka bir araca çarptı

Son günlerde bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor. Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüsler sebebiyle zor durumda kalan İstanbullu, bugün yine yolda kalan metrobüsün mağduru oldu.

YARDIMA GELDİ BAŞKA METROBÜSE ÇARPTI

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında arızalanan bir metrobüsü tamir etmek için giden İETT yol yardım aracı, bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Korku dolu anlar yaşayan yolcular, otobüsten inerek yol yardım aracının şoförüne tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

OYNAT 00:53 Arızalanan metrobüsü tamire giden İETT yol yardım aracı başka bir metrobüse çarptı İstanbul'da arıza yapan metrobüse müdahaleye giden İETT yol yardım aracı, Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağına geldiğinde yolcu taşıyan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Araçtan inen yolcular, yol yardım aracının şoförüne tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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