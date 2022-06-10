Vatandaşlar İBB'ye ait Hamidiye AŞ'nin yeşil renkli suyuna isyan etti: Midemiz bulandı

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamidiye AŞ'de kuyu suyu skandalı büyük tepkilere neden olmuştu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekiplerinin Şile'deki denetimi esnasında ortaya çıkan skandalda ekipler, Ulupelit mevkiinde ormanlık alanda su varili ve borular tespit etti. Boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığı belirlendi. Yapılan araştırmada; fabrikanın CHP'li isimlere uzandığı ortaya çıktı. Suların İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı öğrenildi.

Büyük tepki çeken bu gelişmeden sonra Hamidiye Su'da insan sağlığını tehdit eden görüntüler ortaya çıktı. Hamidiye AŞ'nin Kemerburgaz'daki dolum tesislerinde vatandaşa ulaştırılan içme sularının doldurulduğu borularda bakımsızlıktan kanserojen madde asbest oluştuğu, vanaların ise su sızdırarak çamurlaşmaya neden olduğu görüldü.

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Konuya ilişkin yapılan tüm şikayetlere rağmen İBB yönetiminin herhangi bir önlem almadığı iddia edildi. Yaşananların ardından Hamidiye AŞ'ye ait olan damacanalardaki suyun son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

İBB'DEN YEŞİL RENKLİ İÇME SUYU

Hamidiye damacanalarının fotoğrafını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımına "Bilin bakalım bu suyun markası ne?" notunu düştü.

Söz konusu paylaşımda damacananın içindeki suyun renginin yeşil olduğu görüldü. Hamidiye AŞ'ye gelen tepkilerden bazıları şu şekilde oldu: