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Gündem Vatandaşlar İBBye isyan etti Zincirlikuyu Metrobüs Mescidinin kapısına kilit
İSTANBUL

Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Zincirlikuyu Metrobüs Mescidi'nin kapısına kilit

İstanbul Zincirlikuyu Metrobüs Durağı mescidine namaz kılmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Her gün on binlerce yolcunun kullandığı durağı içindeki mescidin kapısına kilit vurulması büyük tepki topladı. Vatandaşlar, “İBB’nin yaptığı son derece yanlıştır, doğru değildir. Bir mescide kilit vurmak, namaz kılmaya engel olmak bence son derece yanlıştır. Bu mescidi açılmasını istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Mescidin kapandığını gören vatandaşlar şoke oldu.
Mescidin kapandığını gören vatandaşlar şoke oldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların toplu halde bulundukları yerlerden biri olan camii ve mescitler, salgın yayılımını önlemek kapsamında geçici süreliğine kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmesiyle beraber geçtiğimiz 24 Haziran’da ise tüm Türkiye’de camiler ve mescitler tekrardan ibadete açıldı. Vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerde namazlarını eda etmeye başladı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her gün on binlerce insanın inip bindiği Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki mescidin kapısına kilit vurdu. Metrobüsten inerek mescide gitmek isteyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İbadethanelerin açılmasına rağmen en sık kullanılan bu mescidin kapısına kilit vurulması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Mescidi kapattı
GÜNDEM
Mescidi kapattı

“Bir mescide kilit vurmak, bence son derece yanlıştır”

Mescidin kapatılmasına tepki gösteren Turan Cengiz isimli vatandaş, “Camilerin ve mescitlerin açılması tabi ki güzel bir olaydır. Lakin cuma namazına gidiyoruz ama namazda insanları belli bir mesafeyle yerleştiriyorlar. Bazıları yine eskisi gibi kılarak kurallara uymuyor. Çoğu maskesiz geliyor, insanlarımız kurallara uymamak için elinden geleni yapıyor. Burada Balmumcu’nun oradaki otelin garajında bir de metrobüsün içerisinde mescit var. Ancak mescit kapalı durumda, mescidi kapatmak insanların namaz kılmasına bir şekilde yani cami bulamayan insanların acil şekilde gideceği mescidi kapatmak bence hiç doğru değil." dedi

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  • Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben görsem üzülürüm, gerçekten çok üzülürüm. Bence çok yanlış, kapısına kilit vurulmuş kapalıydı içeri girilmiyor. Aslında oraya hoca da lazım değil, mescitlerde hoca olmaz. Neden kapatılmıştır, gerisi soru işareti. İBB’ye bağlıysa o zaman belediye kapatmıştır. İBB’nin yaptığı son derece yanlıştır, doğru değildir. Bir mescide kilit vurmak, tabii kapısını içeriye köpek girmesin diye ama namaz kılmaya engel olmak bence son derece yanlıştır. Bu mescidi açılmasını istiyoruz. Eğer belediye kapatmışsa çok ayıp etmiş. Onun tarifi bile yok.”

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