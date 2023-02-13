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Vatandaşlara mezar olan binaların müteahhitleri tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu ve Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş tutuklandı.

19:23 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Deprem sonrası Hatay.

Deprem sonrası Hatay.

Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı.


Savcılıktan yapılan açıklamada,
“06/02/2023 günü saat 04:17’de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olduğu tespit edilen depremde Hatay ili Antakya ilçesi Erdoğan Apartmanı’nın depremin etkisi ile yıkıldığı ve olay neticesinde binada bulunan birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yine birden fazla kişinin yaralandığı, deprem neticesinde binanın yıkılmasında müteahhidinin sorumluluğu olduğuna yönelik gelen e-mail ihbarı üzerine Erdoğan Apartmanı müteahhidi şüpheli Mustafa Erdoğan Keçecioğlu’nun Hatay ilinden ilimize geldiği ve kaçma ihtimalleri, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak olayın aciliyetine binaen şüpheli şahıs Mustafa Erdoğan Keçecioğlu kalmış olduğu Bestekar Caddesi’nde bulunan otelde tarafımızca yakalanmıştır. 13.03.2022 tarihinde Cumhuriyet savcısı talimatına istinaden Mustafa Erdoğan Keçecioğlu isimli şahıs mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ifadesinin alınmasının akabinde cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle 6. Sulh ceza Hakimliğine sevk edilmiş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır”
ifadelerine yer verildi.

Yavuz Karakuş ve eşi de tutuklandı


Depremin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş İstanbul'da tutuklandı.


Ayrıntılar geliyor...

#Hatay
#Deprem
#Müteahhid
1 saat önce
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