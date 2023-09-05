Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yapan İBB sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor

İBB, kentin pek çok noktasında sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, geçtiğimiz günlerde vatandaşların telefonlarına gönderilen kısa mesajda, kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığını bildirdi.
Vatandaşa su tasarrufu uyarısı
İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
İBB sonraki gün ise dağıtım yerlerine bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.
Sulama sistemleri çalışmaya devam ediyor
Vatandaşları su kullanımı konusunda özenli olmaya davet eden İBB, kentin pek çok noktasında sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, park ve bahçelerdeki sulama sistemlerinin hepsinin birden çalıştırıldığı ortaya çıktı.