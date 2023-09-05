|
Gündem

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yapan İBB sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor

İBB'ye bağlı İSKİ, İstanbulluların cep telefonlarına gönderdiği kısa mesajla, su tasarrufu çağrısında bulunmuş, dağıtım yerlerine ise bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı göndermişti. Vatandaşları su kullanımı konusunda özenli olmaya davet eden İBB, kentin pek çok noktasında sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, park ve bahçelerdeki sulama sistemlerinin tümünün çalıştırıldığı ortaya çıktı.

11:20 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İBB, kentin pek çok noktasında sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor.

İBB, kentin pek çok noktasında sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, geçtiğimiz günlerde vatandaşların telefonlarına gönderilen kısa mesajda, kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığını bildirdi.

Vatandaşa su tasarrufu uyarısı

İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz."

İBB sonraki gün ise dağıtım yerlerine bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Sulama sistemleri çalışmaya devam ediyor

Vatandaşları su kullanımı konusunda özenli olmaya davet eden İBB, kentin pek çok noktasında sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, park ve bahçelerdeki sulama sistemlerinin hepsinin birden çalıştırıldığı ortaya çıktı.



#İBB
#İSKİ
#İstanbul
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?