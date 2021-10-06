Gündem Vedat Milor ile Bahçelinin basın danışmanı Çiçek arasında bölücü kebapçı atışması
POLİTİKA

Vedat Milor ile Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek arasında 'bölücü kebapçı' atışması

Vedat Milor, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasına atıfta bulunarak "kebap değerlendirme kriterlerini" paylaştı. MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten Milor'e tepki geldi. Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, ''Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?'' yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Vedat Milor ile Bahçelinin basın danışmanı Çiçek arasında bölücü kebapçı atışması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açılamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan imalı bir paylaşım geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' şu ifadelerle sıraladı:

  • ''Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?''

MHP'DEN YANIT

Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.

Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, ''Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?'' yanıtını verdi.

MİLOR'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM

Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, şu yanıtı verdi: ''Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.''

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

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