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Vefatının üzerinden 17 yıl geçti: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Vefatının üzerinden 17 yıl geçti: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

11:2212/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası, "yetkisizlik" kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Alınan karar doğrultusunda dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan ve çeşitli iddialar nedeniyle farklı soruşturmalara konu olan olayla ilgili dosyanın Ankara'ya devredilmesiyle birlikte soruşturmanın yeni aşamasının başkentte yürütülmesi bekleniyor.

Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. Başsavcılık, dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyerek bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek.

Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız."
diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesinde düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe yaşamını yitirmişti.


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