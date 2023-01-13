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ANKARA

Vekil listesi pazarlığı: Altılı masanın ortakları hesap yapıyor

6’lı masanın ortakları bir yandan yetki krizi yaşarken bir yandan da vekil hesapları yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce tartışmaya açtığı 41+40 denklemini içeren formül yeniden tartışılıyor. CHP, İYİ Parti ve DEVA 41 ilde kendi logosu ile seçime girecek. CHP ve İYİ Parti, vekil çıkartamadığı illerde SP, DP, DEVA ve Gelecek’in oylarına talip.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Vekil listesi pazarlığı: Altılı masanın ortakları hesap yapıyor
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Adayda istişarelere başlayan 6’lı masa ortakları, yeni seçim kanunu nedeniyle vekil listelerinde gol yememek için simülasyon yapıyor. Seçimden listelerde en karlı çıkmak için ortaklar arasında üstü örtülü bir rekabet yaşanıyor. Masanın seçim sonucunda Meclis’te çoğunluğa ulaşabilmesi için hesaplar yoğunlaşırken ortaklar arasında da vekil hesapları arttı. Masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce tartışmaya açtığı 41+40 denklemini içeren formül yeniden tartışılıyor. CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi’nin 41 ilde kendi logosu ile seçime gireceği belirtiliyor.

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Diğer partilerin ise en az 40 ilde ortak ittifak yapması bekleniyor. CHP ve İYİ Parti’nin vekil çıkartamadığı illerde SP, DP, DEVA ve Gelecek’in oylarına talip olup vekil çıkartmayı düşünüyor. CHP ve İYİ Parti Genel Merkezinde konuşulanlara göre ittifakın yapılması beklenen 40 şehirde birçok yerde CHP ve İYİ Parti’nin oylarının bir vekil çıkartmaya yetmeyeceği düşünülüyor. Bu illerde ortaklardan destek alınabileceği bu sayede daha fazla milletvekili çıkartılacağı ifade ediliyor.

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