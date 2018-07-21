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ANKARA

Ad ve soyadı değişliği nasıl yapılır? Kaç kişi ismini ve soyismini değiştirdi?

Vurkan'lar Furkan Yonis'ler Yunus oldu

İçişleri Bakanlığının ad ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulaması sayesinde, bugüne kadar 56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti. (Arşiv)
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti. (Arşiv)

Ad ve soyadında yazım, imla hatasını düzeltme imkânı ilgi gördü. 56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.

  • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başladı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında "Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul, vb." 56 bin 212 soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.

Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul oldu

  • Ayrıca, "Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali vb. gibi" hatalı yazılan 22 bin 40 isim il ve ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

Kimler başvurabiliyor?

  • Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil, vb.)
  • 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.)

Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını isteyenler (Mehmetcan/Mehmet Can) ve buna benzer konularda talebi olanlar bulundukları yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

Uygulama 2019 sonuna kadar devam edecek

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı.

Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.

İsteyen adını ve soyadını değiştirebilecek
GÜNDEM
İsteyen adını ve soyadını değiştirebilecek

3 Kasım 2019'a kadar değiştirin
GÜNDEM
3 Kasım 2019'a kadar değiştirin

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