'Vuruldu' iddiaları sonrası Özgür Özel ayak röntgen filmlerini paylaştı

Özgür Özel'in ayağı
Siyaset gündeminde, CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in ayak kırığı konusu öne çıkıyor.
Ev kazası sonucu ayağının kırıldığı açıklanan Özel'in durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Röntgenlerini paylaştı
Röntgenlerini paylaştı
Bazı sosyal medya hesapları, Özgür Özel'in ayağından vurulduğunu öne sürdü.
Bu iddialara yanıt veren Özel, gerçeği yansıtmadığını belirterek, ayağının röntgen görüntülerini paylaşarak durumun kazadan kaynaklandığını savundu.
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1 saat önce