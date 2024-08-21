'Vuruldu' iddiaları sonrası Özgür Özel ayak röntgen filmlerini paylaştı

CHP'de yapılacak tüzük kurultayı için oluşturulan komisyonun ilk toplantısını CHP kaynakları değerlendirdi: "İl ve ilçe örgütlerinde kurultaydan bu yana oluşan beklenti karşılanamadı. 3 dönem kuralında gelişme olmadı. 6 ayda bir delegelerle bir araya geleceği yönündeki vaat de hayata geçirilemedi."