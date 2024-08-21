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'Vuruldu' iddiaları sonrası Özgür Özel ayak röntgen filmlerini paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'ayağından vuruldu' iddiaları sonrası ayak röntgen filmlerini paylaşarak söylentileri yalanlamaya çalıştı.

Lokman Özdemir
10:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel'in ayağı
Özgür Özel'in ayağı
Siyaset gündeminde, CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in ayak kırığı konusu öne çıkıyor.

Ev kazası sonucu ayağının kırıldığı açıklanan Özel'in durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.


Röntgenlerini paylaştı


Bazı sosyal medya hesapları, Özgür Özel'in ayağından vurulduğunu öne sürdü.



Bu iddialara yanıt veren Özel, gerçeği yansıtmadığını belirterek, ayağının röntgen görüntülerini paylaşarak durumun kazadan kaynaklandığını savundu.



#Özgür Özel
#CHP
#siyaset
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