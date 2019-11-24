Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü: 2 çocuk koruma altına alındı

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Otomobil hırsızlığından dram çıktı: Araç umurumuzda değil onun kokusunun olduğu eşyaları geri verin

Maltepe'de 3 aydır hastanede kanser tedavisi gören 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal hayatını kaybetti. Sunal'ın tedavisi sürerken, ailenin hastanenin arka sokağına bıraktıkları otomobilleri çalındı. Hırsızdan çalınan otomobilde bulunan oğullarına ait hatıraları isteyen aile, "Araç umurumuzda değil, onun kokusunun olduğu eşyalarını geri getirsin bize yeter" diyerek gözyaşı döktü.