Gündem Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü 2 çocuk koruma altına alındı
İSTANBUL

Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü: 2 çocuk koruma altına alındı

Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü: 2 çocuk koruma altına alındı

Zeytinburnu’nda, yabancı uyruklu kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.

Haber Merkezi İHA
Zeytinburnu'ndan yabancı uyruklu bir kadın uyuyan kocasını öldürdü.
Zeytinburnu'ndan yabancı uyruklu bir kadın uyuyan kocasını öldürdü.

Olay, saat 05.30 sularında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi.

  • Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hasan ve F. Ö, bir süre önce tartıştı. Daha sonra Hasan Ö. uyudu. Sabah saatlerinde kadın, evdeki baltayı alarak uyuyan kocasına baltayla vurmaya başladı. 5-6 tane balta darbesinin ardından koca kanlar içinde kaldı. Kadın daha sonra aşağıdaki komşusuna inerek polis haber vermesini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hasan Ö’nün kanlar içinde yattığını gördü.

AA
Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.

Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, evde uyuyan biri kız iki çocuğu alarak koruma altın aldı.

Polisin olay yeri incelemesi sürüyor.

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