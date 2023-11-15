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Yağış gelecek sıcaklık düşecek

Türkiye genelinde yarından itibaren yağış bekleniyor. Hafta sonu da etkili olacak yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek.

09:22 - 15/11/2023 Wednesday
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün yurdun doğu kesimlerinde yağış etkili olmaya başlayacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlı hava yarından itibaren yurdun geneline yayılacak.


Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.


Yağış, cuma günü batı kesimlerden ayrılsa da hafta sonu yeniden yurt genelinde etkili olacak.


Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yağışın kar olarak düşebileceği belirtildi.


Sıcaklıklar düşüyor


Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın 12-13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



#İstanbul
#Yağış
#Hava Durumu
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