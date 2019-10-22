Gündem Yağış ve depremlerden sonra Acarlarda 10 yıllık evler çökmeye başladı
AYDİN

Aydın haberleri: Yağış ve depremlerden sonra Acarlar’da evler çökmeye başladı!

Yağış ve depremlerden sonra Acarlar’da 10 yıllık evler çökmeye başladı

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde yapılan toplu konutlardaki bazı evler çökmeye başladı. Evleri taksitle yaklaşık 10 yıl önce aldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Oğuz Alp, “Geçen yıl kuvvetli yağışların ardından evlerde kirişlerden çökme başladı. Çöken yerleri yeniden sıva yapıp tamir ettik ama çökme halen devam ediyor. Bir gün tamamen çökecek diye korkuyoruz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Mahalle sakinleri bölgede zemin etüt çalışmasının yapılmasını istiyor.
Mahalle sakinleri bölgede zemin etüt çalışmasının yapılmasını istiyor.

Aydın'da yapılan evleri teslim aldıktan yaklaşık 10 yıl sonra başlayan çökmenin geçen yıl etkili olan yağışlar ve ardından Ege Bölgesi’nde gerçekleşen depremlerden sonra meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri bölgede zemin etüt çalışması yapılmasını istediler.

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Çöken yerleri yeniden sıva yapıp tamir ettiler ama çökmeye devam etti.

Yer yer çökmeler oldu

Evleri taksitle yaklaşık 10 yıl önce aldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Oğuz Alp, evlerdeki çökmenin kirişten tabana doğru gerçekleştiğini ve yer yer çöküntünün 3 santimetreye kadar ulaştığını belirterek şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Geçen yıl kuvvetli yağışların ardından evlerde kirişlerden çökme başladı. Çökmenin boyutu o kadar fazla oldu ki bir odadan diğer oda görülmeye başladı. Çöken yerleri yeniden sıva yapıp tamir ettik ama çökme halen devam ediyor. Bir gün tamamen çökecek diye korkuyoruz. Bu nedenle yetkililerin bölgede zemin etüt çalışması yapmasını bekliyoruz.”

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Evlerdeki çökmeler kirişten tabana doğru ilerliyor.

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