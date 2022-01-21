Yağışlı ve soğuk havanın pazar günü şiddetini artırması bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevreleri için öngörülen kar yağışları pazartesi sabah saatlerine kadar kuvvetlenecek.

Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek yağışların ise kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerde de yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı

Bu gece saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerde görülecek kar yağışlarının Ankara il merkezi ve batısı ile Kırşehir'in kuzey, Yozgat'ın batı ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Ankara'nın doğusu ile Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

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Doğu Akdeniz'de sağanak bekleniyor

Ayrıca, Doğu Akdeniz'de (Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve doğusu) görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, 650 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Konya'nın Seydişehir ve Hadim ile Karaman'ın Ermenek ilçelerinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde çok kuvvetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

FOTOĞRAF 15 Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden İzleyenlerin yüreklerini parçalayan Van veya Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği belirtilen ancak her iki adresten de doğrulanmayan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. SOĞUKTA BUZ TUTMUŞLARDI<br><br>Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçmiş yıllarda yaz mevsiminde arazilere ulaşım ve yük taşımakta kullanılan eşekler, havaların soğumasının ardından sahipleri tarafından bırakıldıkları arazide, kar yağışı altında donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İlçede boş arazide buz tutan ve telef olmak üzereyken bulunan eşekler 12 Aralık 2013 ve 8 Ocak 2015 tarıhlerinde haber olmuştu. Hayvanlar daha sonra barınağa götürülerek tedavi edilmişti. Buz tutmuş görüntüleri ile hafızalara kazınan sahipsiz eşeklerin, bu yıl da aynı durumla karşı karşıya kalmaması için Siverek Belediyesi çalışma başlattı. 20 BAŞIBOŞ EŞEK BULUNDU<br><br>Son günlerde yoğun kar yağışının ardından birçok kırsal bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, başıboş eşeklerin telef olmaması için toplaması talimatını verdi. Hava sıcaklığının eksi 12 derece olduğu ilçede, harekete geçen ekipler, dün gece ilçe kırsalında arama yaptı. Ekiplerin, gece boyu yaptığı aramalarda sahipleri tarafından araziye bırakılmış 20 başıboş eşek bulundu. Soğuktan etkilenmiş durumda olan eşekler, ilçe merkezinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veterinerler tarafından kontrolleri yapılan ve açlıktan bitkin durumda oldukları belirlenen eşekler, koruma alındı. <br>Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, kırsal bölgelerde bundan sonraki süreçte de sahipleri tarafından terk edilmiş eşek ve diğer başıboş hayvanları toplayarak barınaklarda korumaya almaya devam edeceğini söyledi. Sosyal medyada Türk Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) tarafından paylaşılan bir videoda, 4 eşeğin kar yağışı devam ettiği sırada dışarıda bırakıldığına ilişkin görüntüler tepkiye yol açtı. Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı, başıboş eşekler bu kez toplandı (2)- Yeniden Buz tutan görüntüleri yürek parçalamıştı: Başıboş eşekler bu kez toplandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında başıboş eşekler, donma tehlikesine karşı belediye ekipleri tarafından toplanıp barınağa götürüldü. İlçe, 2013 ve 2015 yıllarında buz tutan eşek görüntüleri ile gündeme gelmiş, hayvanlar barınağa götürülerek bakıma alınmıştı.

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Muğla çevresin kuvvetli sağanak yağış

Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-65 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

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Türkiye'nin batı bölgelerinden başlayan yağışlı ve soğuk havanın, pazar günü şiddetini artırması ve batı ile iç bölgelerde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz) gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Tüm bu tahminler göz önüne alındığında, başta kara yolları ve geçitlerde buzlanma, ulaşımda don olayına bağlı aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.