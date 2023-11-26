Yağmur, fırtına ve kar: 64 şehre uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 64 şehir için kuvvetli yağış alarmının hemen ardından birçok kent yağışa teslim oldu. Şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olurken, Antalya İzmir ve Muğla’da hortum çıktı. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin kıyı kesimlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması uyarısının ardından Muğla Dalaman’da fırtına çıktı. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, birçok ev ve iş yerinin camları patladı. Antalya Manavgat’ta hortum nedeniyle asırlık çam ağacı bölgeden geçen bir servis aracının üzerine düştü.





HORTUMU KAYDETTİ

İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrası Karaburun açıklarında hortum oluştu. Hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





KANODA MAHSUR KALDILAR

İzmit Körfezi’ne kanoyla açılan sporcular zor anlar yaşadı. Fırtına sebebiyle ilerlemekte zorlanan sporcuların kanoları alabora olunca denizin ortasında mahsur kaldı. Sahilde bulunan restoran çalışanları durumu fark ederek ekiplere haber verdi. Sporcular kendilerine uzatılan can simidiyle kurtulabildi. Çanakkale’nin Kalkım beldesinde gece yarısı başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak nedeniyle çilek bahçeleri su altında kaldı. İstanbul Güngören’de bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine devrilirken,Aydın’ın Köşk ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Artvin’de kuvvetli yağışın etkisiyle heyelan yaşanırken, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, eribot seferlerinin iptal etti.





44 ŞEHRE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler ışığında 64 şehir için 44 il için turuncu, 20 il için ise sarı uyarı yapıldı. Ayrıca 20 il için de sarı uyarı verildi. Gelişmenin ardından ekipler teyakkuz haline geçti.



