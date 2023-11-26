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Vali Gül'den İstanbullulara 'fırtınaya karşı tedbirli olun' uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtınaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İstanbul'da halen kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgarın, pazar sabahından itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğini kaydeden Vali Gül, vatandaşları kara ile denizde meydana getirebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

00:28 - 26/11/2023 Sunday
Güncelleme: 00:47 - 26/11/2023 Sunday
AA
İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtınanın kara ve denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son değerlendirmelere göre İstanbul'da halen kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgarın, pazar sabahından itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının pazar günü hissedilir derecede azalarak 6-8 derece civarına düşeceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, yağışların İstanbul genelinde pazar günü yer yer yağmur şeklinde olmasının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin tahmin edildiğini aktararak, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kara ile denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.




#İstanbul
#Fırtına
#Şiddetli Rüzgar
#İstanbul Valisi
#Davut Gül
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