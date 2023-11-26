Vali Gül'den İstanbullulara 'fırtınaya karşı tedbirli olun' uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul’da halen kuvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgârın yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği, hava sıcaklıklarının da Pazar günü hissedilir derecede… pic.twitter.com/L2ziVrLTcQ