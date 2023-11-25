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Bakan Yerlikaya'dan olumsuz hava koşullarına karşı uyarı: 81 ilde teyakkuza geçildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın yurtta beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Meteoroloji ve AFAD'ın 64 il için yaptığı meteorolojik uyarıyı hatırlatan Yerlikaya, 81 ilde AFAD ekiplerinin teyakkuza geçtiğini ifade ederek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olunması yönünde uyardı.

Semih Bozkuş
20:33 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çekerek vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Bakan Yerlikaya, yarın beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 81 ilde İl AFAD Merkezlerinin, ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) grupları ile teyakkuz haline geçirildiğini bildirdi.

"81 ilde teyakkuza geçildi"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."




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