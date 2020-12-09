Yalan ve  yıkım siyaseti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'deki taciz skandallarına tepki: Bu suskunluk ahlaksızlığa göz yummaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Dünkü konuşmasında sayın Kılıçdaroğlu bol bol ahlaktan, siyasi etikten bahsediyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili gündem var. Kadınların mağdur edilmesiyle ilgili olarak kendi arkadaşları içerideki suskunluğu eleştirdi. Ortada taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili iddialar varsa birtakım grupların tartışmasına dönmüşse, ve suskunluk varsa bunun adı ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek herhangi bir cümlesinin olmaması gerekir. Çıkın deyin ki bunlar var ya da yok' dedi.