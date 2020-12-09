Yalan ve  yıkım siyaseti

AK Parti MKYK ve MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ortak toplantılar sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki bazı iddialarına cevap verdi. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun “yalan ve yıkım” siyasetini sistematik şekilde sürdürdüğünü söyledi.
DELİLİN VARSA SAVCIYA GİT
- Çelik, Kılıçdaroğlu’nun İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir takıntısı olduğunu gördüğünü ve sürekli olarak iftiralarda bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sefer de dinlenmekten söz ediyor. Her seferinde bu iddialar bakanımız ve yetkililer tarafından çürütüldü. Burada Sayın Kılıçdaroğlu’nun elinde bir bilgi, belge, delil varsa, yani bu kadar önemli bir iddiayı bu kadar delilsiz bir şekilde konuşuyorsa bu, siyasi sorumsuzluk tarihine yeni bir çentik atmaktır. O zaman götürsün savcılara versin, ortaya çıksın, bunları açıklasın. Onların bu şekilde bir iftiraya maruz bırakılması siyasi sorumsuzluğun ötesinde siyasi ahlak konusunda büyük bir zaafı gösteriyor.”
SUSMAK GÖZ YUMMAKTIR
Kılıçdaroğlu’nun Tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarına da cevap veren Çelik, açık ve net şekilde “yalan ve yıkım” siyasetinin sistematik şekilde devam ettiğini söyledi. Sözcü Çelik, “CHP’nin bu konudaki iddiası bir yalan siyasetidir. Fabrika satılmamıştır, sadece fabrikanın işletme hakkı devredilmiştir" şeklinde konuştu. CHP’li yetkililere yönelik taciz iddialarını da değerlendiren Çelik, “Ortada taciz, tecavüz, hırsızlık ilgili sıkıntı varsa, iddialar varsa bu parti içindeki birtakım grupların tartışmasına dönmüşse bunun karşısındaki kurumsal suskunluğun adı, ahlaksızlığa göz yummaktır” dedi.