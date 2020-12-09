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POLİTİKA

Yalan ve yıkım siyaseti: Ömer Çelik'ten CHP açıklaması

Yalan ve  yıkım siyaseti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun söylemleri ve iftiralarıyla siyasi ahlak konusunda büyük bir zaaf gösterdiğini söyledi. Çelik, temelsiz iddiaları sürekli çürütmelerine rağmen, CHP’nin “yalan ve yıkım” siyasetini sistematik şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti MKYK ve MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ortak toplantılar sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki bazı iddialarına cevap verdi. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun “yalan ve yıkım” siyasetini sistematik şekilde sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'deki taciz skandallarına tepki: Bu suskunluk ahlaksızlığa göz yummaktır
OYNAT 02:00
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'deki taciz skandallarına tepki: Bu suskunluk ahlaksızlığa göz yummaktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Dünkü konuşmasında sayın Kılıçdaroğlu bol bol ahlaktan, siyasi etikten bahsediyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili gündem var. Kadınların mağdur edilmesiyle ilgili olarak kendi arkadaşları içerideki suskunluğu eleştirdi. Ortada taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili iddialar varsa birtakım grupların tartışmasına dönmüşse, ve suskunluk varsa bunun adı ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek herhangi bir cümlesinin olmaması gerekir. Çıkın deyin ki bunlar var ya da yok' dedi.


DELİLİN VARSA SAVCIYA GİT

  • Çelik, Kılıçdaroğlu’nun İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir takıntısı olduğunu gördüğünü ve sürekli olarak iftiralarda bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sefer de dinlenmekten söz ediyor. Her seferinde bu iddialar bakanımız ve yetkililer tarafından çürütüldü. Burada Sayın Kılıçdaroğlu’nun elinde bir bilgi, belge, delil varsa, yani bu kadar önemli bir iddiayı bu kadar delilsiz bir şekilde konuşuyorsa bu, siyasi sorumsuzluk tarihine yeni bir çentik atmaktır. O zaman götürsün savcılara versin, ortaya çıksın, bunları açıklasın. Onların bu şekilde bir iftiraya maruz bırakılması siyasi sorumsuzluğun ötesinde siyasi ahlak konusunda büyük bir zaafı gösteriyor.”

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Türkiye'yi karalayan sözleriyle Yunan medyasına manşet olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
OYNAT 01:48
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Türkiye'yi karalayan sözleriyle Yunan medyasına manşet olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, '(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor' dedi.

SUSMAK GÖZ YUMMAKTIR

Kılıçdaroğlu’nun Tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarına da cevap veren Çelik, açık ve net şekilde “yalan ve yıkım” siyasetinin sistematik şekilde devam ettiğini söyledi. Sözcü Çelik, “CHP’nin bu konudaki iddiası bir yalan siyasetidir. Fabrika satılmamıştır, sadece fabrikanın işletme hakkı devredilmiştir" şeklinde konuştu. CHP’li yetkililere yönelik taciz iddialarını da değerlendiren Çelik, “Ortada taciz, tecavüz, hırsızlık ilgili sıkıntı varsa, iddialar varsa bu parti içindeki birtakım grupların tartışmasına dönmüşse bunun karşısındaki kurumsal suskunluğun adı, ahlaksızlığa göz yummaktır” dedi.

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