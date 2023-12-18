Yalova depremi sonrası korkutan görüntü: Gece meydana gelen depremin ardından evlerinden oldular

Merkezi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.1 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi. 23.53'de meydana gelen depremin ardından Güngören'deki 4 katlı binanın 3'üncü katının balkonunun tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede binanın riskli olduğu belirlendi. Binanın altında bulunan dükkan mühürlenirken, bina sakinlerine evlerini boşaltmaları için süre verildi. Bina sakinleri depremden önce de küçük hasarların olduğunu, kolonlarda küçük çatlaklar gördüklerini ve sürekli tavanlardan su akma sorunu yaşadıklarını belirtti.
BİNA SAKİNLERİ NE YAPACAKLARINI DÜŞÜNÜYOR
"DEPREM ESNASINDA BİR SES GELDİ. KAZA OLDU ZANNETTİK"
Hasan Samter ise, "Deprem esnasında evdeydim. Ufak bir sarsıntı oldu. Kısa sürdü zaten. O esnada bir ses geldi. Ben en üst katta oturuyorum. Balkonun sıvası aşağıya düşmüş. O esnada araba kazası oldu zannettik. Yan taraftaki herkes cama çıktı. Ne oluyor diye bakındılar. Alt komşumdan ses geldi. Aşağı baktığımızda sıva komple yerdeydi. Belediyeye haber verdik.