Gündem Yanan ormanlık alana ay yıldızlı projeyle 35 bin fidan dikildi
SİVAS

Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi

Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören alana, 'ay- yıldız' şeklinde oluşturulan projeyle 35 bin fidan dikildi.

Haber Merkezi DHA
Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleriyle ay-yıldız şekli oluşturuldu.
Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleriyle ay-yıldız şekli oluşturuldu.

Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 25 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, zarar gören bölgeyi yeniden düzenleyip fidan dikimi gerçekleştirdi.

AA
Ağaç dikimine protokol, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve halk katıldı.

Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleriyle ay-yıldız şekli oluşturuldu. Bölgedeki fidan dikimine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya ile ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve halk katıldı.

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