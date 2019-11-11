Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören alana, 'ay- yıldız' şeklinde oluşturulan projeyle 35 bin fidan dikildi.

Haber Merkezi 11 Kasım 2019, 19:05 Son Güncelleme: 11 Kasım 2019, 19:11 DHA