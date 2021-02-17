Gündem Yanan otomobili kartopu atarak söndürdüler
İSTANBUL

Yanan otomobili kartopu atarak söndürdüler

Ümraniye'de, otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamayınca, çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürdü.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşların kartopu atarak yangına müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Vatandaşların kartopu atarak yangına müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Ümraniye Saray mahallesinde meydana geldi. Bir sürücü caddede ilerlediği sırada otomobilinin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

DHA

Sürücü araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede büyüdü.

DHA

Çevredeki vatandaşlar kartopu ve yerden biriktirdiği karlarla yangına müdahale etti. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.


DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü.


DHA

Otomobilde hasar meydana gelirken, vatandaşların kartopu atarak yangına müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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