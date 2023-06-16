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Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı yenilgi sonrası 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması, sert eleştirilerin hedefi haline gelmeyi sürdürüyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından CHP'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. 'Seçim kaybeden lider çekilmesini bilmiyorsa, delegenin devreye girmesi gerekmez mi?' diye soran Portakal, "Unutmayalım ki, umutsuz seçmen, umutlanmak için kendine mutlaka yeni partiler bulur. Bulacaktır da. Kerhen oy vermeye artık hayır" ifadelerini kullandı.

12:22 . 16/06/2023 Cuma
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Yandaş Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek istifa çağrısı yaptı.

Yandaş Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek istifa çağrısı yaptı.

Seçim mağlubiyeti, parti meclisi ve MYK'nın değişmesi, tüm danışmanların görevden alınması. Son olarak Abdüllatif Şener’in “CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na oy vermedim” demesi. Kılıçtaroğlu görmüyorsa, kurultay delegelerinin görmesi gerekir… Seçim kaybeden lider çekilmesini bilmiyorsa, delegenin devreye girmesi gerekmez mi? Ana muhalet güçlü olmazsa iktidar vazgeçilmez hisseder kendini. Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken belli: emekli olması. Kurultayda emanetçiye görevi verdirmemesi. Müdahalesiz demokratik yarışı sağlamasi. Yapacak mı? Belli ki o da koltuğu seviyor. Zor gibi. Kaybedense değişim isteyen insanlar olacak. Birileri ona net şekilde hatırlatmalı: CHP böyle gitmez.

Kerhen oy vermeye artık hayır!

Sadece lider değişikliği mi? Elbet de hayır. Parti olarak görevini, hedeflerini, rotasını da netleştirmeli. Kanımca dümendeki kaptan ve ekibi şu anda nereye savrulduklarını bile bilmiyorlar. Unutmayalım ki, umutsuz seçmen, umutlanmak için kendine mutlaka yeni partiler bulur. Bulacaktır da. Kerhen oy vermeye artık hayır!"


Fatih Portakal Millet İttifakı liderlerini topa tuttu: O altı kişinin çıkıp kameralar önünde hesap vermesi gerekiyor
Fatih Portakal Millet İttifakı liderlerini topa tuttu: O altı kişinin çıkıp kameralar önünde hesap vermesi gerekiyor

Seçimlerdeki Yedili Masa'nın hezimeti sonrası ağız değiştiren SZC TV haber spikeri Fatih Portakal, Millet İttifakı liderlerine sert tepki gösterdi. "Bu başarısızlığın bir muhasebesini yapıp kamuoyuyla paylaşacak mısınız?" diye soran Portakal, "Zannetmiyorum. Çıkıp kameraların önünde özür dilemeniz gerekiyor. 'Biz özür diliyoruz. Yaptığımız hatalar da bu, bu' diye çıkıp açıklamasını yapmanız gerekiyor. Ama adım gibi eminim ki onu da yapmayacaksınız. Bu insanları hüsrana uğrattınız, umutsuz bıraktınız. Çıkıp o altı kişi kameraların önünde değişim isteyen insanlara hesap vermeniz gerekiyor. Bu da size dert olsun." ifadelerini kullandı.


#Fatih Portakal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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