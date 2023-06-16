Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol

Seçimlerdeki Yedili Masa'nın hezimeti sonrası ağız değiştiren SZC TV haber spikeri Fatih Portakal, Millet İttifakı liderlerine sert tepki gösterdi. "Bu başarısızlığın bir muhasebesini yapıp kamuoyuyla paylaşacak mısınız?" diye soran Portakal, "Zannetmiyorum. Çıkıp kameraların önünde özür dilemeniz gerekiyor. 'Biz özür diliyoruz. Yaptığımız hatalar da bu, bu' diye çıkıp açıklamasını yapmanız gerekiyor. Ama adım gibi eminim ki onu da yapmayacaksınız. Bu insanları hüsrana uğrattınız, umutsuz bıraktınız. Çıkıp o altı kişi kameraların önünde değişim isteyen insanlara hesap vermeniz gerekiyor. Bu da size dert olsun." ifadelerini kullandı.